Tecnico Brentford: 'Eriksen presto sarà in campo'

L'allenatore del Brentford, Thomas Frank, ha dichiarato di sperare che il nuovo acquisto Christian Eriksen, fermato da un grave problema al cuore all'Europeo dell'anno scorso, possa giocare nelle "settimane a venire", ma che potrà essere sicuro al 100% delle sue condizioni solo dopo averlo visto allenarsi. Il danese dovrebbe essere al lavoro con i nuovi compagni di squadra per la prima volta lunedì, secondo quanto ha spiegato il tecnico, la cui squadra affronterà l'Everton sabato nel quarto turno della FA Cup.

"Christian ha una solida base fisica e ha fatto tutti i tipi di test", ha detto Frank. "Ha corso molto, si è allenato molto, quindi negli ultimi mesi ha fatto parecchio, la sua base è buona, ma un'altra cosa è adattarsi al ritmo di una partita.

Difficile dire quando sarà davvero disponibile. Ne saprò molto di più dopo lunedì". Il club della Premier League ha annunciato la firma del centrocampista danese all'inizio di questa settimana, sette mesi dopo il suo arresto cardiaco nel bel mezzo di Danimarca-Finlandia del 12 giugno 2021. Eriksen si è svincolato dall'Inter a dicembre, perché il regolamento medico italiano non consente ai giocatori con defibrillatore cardioverter impiantabile di giocare in Serie A. Per l'allenatore danese del Brentford, attualmente 14/o in Premier League, l'ex stella del Tottenham è potenzialmente il "più grande acquisto" del club e il suo ritorno in campo sarà di certo un momento emozionante. "Penso che il giorno in cui Christian tornerà in campo sarà un giorno incredibile", ha concluso.