Blessin: Giocando così il Genoa avrà bei tempi'

(ANSA) - GENOVA, 23 GEN - La strada è ancora lunga ma il pareggio con l'Udinese ha dato il segnale che il Genoa del neo tecnico Alexander Blessin è vivo. "Non è stato il risultato che meritavamo ma ci sono tanti aspetti positivi. I miei giocatori hanno lavorato molto duramente e hanno cercato di implementare ciò che abbiamo fatto dopo solo due sessioni insieme. Devo dire grazie a tutti i giocatori. Se continuiamo così, avremo bei tempi davanti", ha scritto sui social il mister genoano. Che ha avuto il merito di aver trovato il modulo giusto (4-2-3-1) e soprattutto ha dato una scossa positiva col suo entusiasmo a tutto l'ambiente. Il Genoa è ancora penultimo in classifica con 13 punti, a quattro dal Cagliari e cinque dal Venezia quartultimo ma i lagunari hanno una partita in meno (devono giocare in trasferta con la Salernitana). Una partita (quasi) perfetta festeggiata sotto gli occhi della sua famiglia. E ieri un quarto d'ora dopo la fine della gara è uscito dagli spogliatoi ed è corso verso la tribuna con una rosa da donare alla moglie Charlotte.

Intanto rimbalza la voce che la federcalcio polacca abbia scelto l'ex tecnico rossoblù Andriy Shevchenko per la nazionale: in queste ore starebbe trattando la rescissione col Genoa a cui è legato da un contratto fino al 30 giugno 2024 da 2,5 milioni a stagione. (ANSA).