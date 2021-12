Allarme Covid, vertice Premier-tecnici

I tecnici del massimo campionato inglese incontreranno la dirigenza della Premier League inglese per parlare della situazione Covid. Lo ha detto - come riporta la Bbc - l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp dopo la vittoria in Coppa di Lega con il Leicester.

Nove delle ultime 20 partite della massima serie in Inghilterra sono state rinviate, ma lunedì i club della Premier League hanno deciso di non apportare modifiche al programma festivo.

Ieri il Liverpool ha battuto il Leicester ai rigori nella Coppa di Lega. E Klopp ha detto che preferirebbe che la semifinale con l'Arsenal fosse una sola partita invece di due.

"Penso che sarebbe meglio con una partita secca, ma ovviamente quello che dico io non è troppo importante", ha detto dopo aver dovuto fare 10 sostituzioni forzate per i quarti di finale, con tre giocatori della Primavera nella sua formazione iniziale e cinque in panchina per via del Covid.