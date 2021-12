Pioli, "gara Milan mi è piaciuta, manca un po' qualità"

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Si può giocare con più qualità, sicuramente, ma abbiamo fatto una partita dal punto di vista dell'intensità e dell'energia tra lei migliori del campionato.

Dal punto di vista fisico e delle volontà la squadra è piaciuta in tutto e per tutto". Lo ha detto l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, dopo la sconfitta col Napoli. "Ci è mancato l'ultimo passaggio - ha proseguito ai microfoni di Dazn - e ci sono i rimpianti, come il gol preso e dei palloni persi".

"Abbiamo giocato una partita vera, seria ed energica. Ci manca un pizzico di qualità in questo periodo ma la squadra non meritava di perdere - ha ancora affermato -. Negli ultimi 25 metri serve la giocata individuale, stasera non ci siamo riusciti tranne che con Messias che ha fatto tanti uno contro uno, sono mancati un po' nel resto del campo".

"Il gol annullato a Kessie? Mi chiedo come fa un giocatore a terra, che non fa nulla per intervenire, a procurare un danno al difensore? Giroud non fa nulla per intervenire. Adesso lecchiamoci le ferite e cerchiamo di fare meglio per mercoledì".

