Serie A: Torino-Empoli, probabili formazioni

"Dispiace per il Gallo, starà fuori a lungo: mi auguro che torni prima di metà febbraio, anche se lo perdiamo per un periodo importante". Il tecnico del Torino, Ivan Juric, commenta così l'infortunio di Andrea Belotti, costretto a fermarsi per una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro.

"Il mercato di gennaio non mi piace, si farà poco - dice l'allenatore sulle possibile mosse per sostituire il capitano - e per un nuovo attaccante vedremo". Ora si affronta l'Empoli: "Giocano un calcio moderno, speriamo di festeggiare il compleanno del club con i tre punti", l'augurio di Juric, con la società che compirà 115 anni nella giornata di venerdì.

Probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): 32 V. Milinkovic-Savic; 5 Izzo, 3 Bremer, 6 Zima; 27 Vojvoda, 10 Lukic, 4 Pobega, 34 Aina; 11 Pjaca, 14 Brekalo; 19 Sanabria (1 Berisha, 89 Gemello, 7 Zaza, 8 Baselli, 17 Singo, 22 Praet, 25 Kone, 70 Warming, 77 Linetty, 88 Rincon, 99 Buongiorno). Allenatore: Juric. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Ansaldi, Belotti, Djidji, Edera, Mandragora, Rodriguez, Verdi.

Empoli (4-3-1-2): 13 Vicario; 30 Stojanovic, 26 Tonelli, 33 Luperto, 65 Parisi; 27 Zurkovski, 28 Ricci, 25 Bandinelli; 8 Henderson; 11 Di Francesco, 99 Pinamonti (1 Ujkani, 20 Fiamozzi 34 Ismajli, 6 Romagnoli, 42 Viti, 3 Marchizza, 5 Stulac, 32 Haas, 9 Cutrone, 19 La Mantia, 10 Bajrami, 7 Mancuso). All.: Andreazzoli. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: nessuno. Arbitro: Colombo di Como. Quote Snai: 1.75; 3.70; 4.50