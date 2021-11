Champions: Pioli,con Atletico massima attenzione fino al 90'

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - "Conosciamo bene le loro qualità e la loro capacità di rimanere dentro la partita fino alla fine.

Credo che l'Atletico sia una delle squadre in Europa che riesce a recuperare maggiormente il risultato nei minuti finali. Serve massima concentrazione fino al fischio finale dell'arbitro": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro l'Atletico Madrid, in Champions League. Domani potrà essere della partita Griezmann, ormai recuperato.

"L'Atletico ha giocatori di qualità davanti ed è una squadra molto compatta. Non so chi giocherà - spiega l'allenatore rossonero - ma sarà sicuramente una squadra competitiva. In parità numerica all'andata però ce la stavamo giocando e così vogliamo fare domani". (ANSA).