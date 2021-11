Bologna: Mihajlovic in dubbio per Venezia, ha l'influenza

(ANSA) - BOLOGNA, 19 NOV - La presenza di Sinisa Mihajlovic in panchina domenica al Dall'Ara per Bologna-Venezia è a rischio. Il tecnico rossoblù non ha condotto gli allenamenti di ieri e di oggi a causa della febbre. Mihajlovic fa sapere all'ANSA, attraverso l'ufficio stampa, che si tratta di sindrome influenzale e non di una febbre post terza dose di vaccino che non ha fatto, come invece circolato su alcuni media.

Il Bologna fa sapere che le condizioni del tecnico sono migliorate nelle ultime ore e che a Casteldebole dirigenza, staff tecnico e squadra sperano di riavere il tecnico già a partire dalla seduta di rifinitura di domani. (ANSA).