Al Kawasaki Frontale il titolo della Japan League

Il Kawasaki Frontale ha vinto in anticipo il quarto titolo di giapponese negli ultimi cinque anni, pareggiando in casa 1-1 con gli Urawa Reds. I neocampioni adesso hanno 13 punti di vantaggio nella classifica della J-League a quattro giornate dalla fine. La sconfitta del Marinos contro il Gamba Osaka (1-0) ha segnato le sorti del campionato: il Kawasaki Frontale adesso andrà a caccia anche della Coppa del Giappone. Il club di Kawasaki, città alla periferia di Tokyo, ha perso solo una partita in questa stagione e ha già accumulato un record di 85 punti a quattro turni dal termine. La sfida che è valsa il titolo si è giocata davanti a 11.600 spettatori, dopo che sono state leggermente allentate le restrizioni sanitarie causate dalla pandemia. Al pubblico, però, non è stato permesso di gridare o cantare, ma solo di esultare: e lo ha fatto quando il difensore brasiliano Jesiel Miranda ha aperto le marcature al 33', a seguito di un colpo di testa del connazionale Leandro Damiao. I tifosi del Frontale sono impazziti di gioia quando al 55' è stato annunciato il gol di Gamba Osaka contro i Marinos.