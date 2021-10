Serie A: Salernitana-Napoli

In campo domenica alle ore 18 Salernitana-Napoli



Probabili formazioni di Salernitana-Napoli.

Salernitana (4-3-1-2): 72 Belec; 21 Zortea, 23 Gyomber, 6 Strandberg, 19 Ranieri; 22 Obi, 14 Di Tacchio, 20 Kastanos; 7 Ribery; 25 Simy 9 Bonazzoli. (1 Fiorillo, 12 Russo, 4 Jaroszynski, 13 Aya, 31 Gagliolo, 5 Veseli, 33 Delli Carri, 24 Kechrida, 8 Schiavone, 11 Djuric, 15 Gondo, 63 Vergani). All.: Colantuono. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bonazzoli, Ranieri. Indisponibili: Ruggeri, Bogdan, L. Coulibaly, M. Coulibaly, Capezzi. Napoli (4-3-3-1): 1 Meret, 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui, 8 Ruiz, 99 Anguissa, 21 Politano, 20 Zielinski, 24 Insigne, 9 Osimhen. (25 Ospina, 12 Marfella, 59 Zanoli, 5 Juan Jesus, 31 Ghoulam, 4 Demme, 68 Lobotka, 7 Elmas, 11 Lozano, 14 Mertens, 37 Petagna). All.: Spalletti. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Malcuit, Manolas, Ounas. Arbitro: Fabbri di Ravenna