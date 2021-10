Napoli, Spalletti: 'Tornare alla vittoria per dare continuità'

"Bisogna cercare di vincere domani per dare continuità e dare un senso alla stagione. Non sarà facile, perché il Bologna è una squadra con il ghigno, Mihajlovic è fatto così e ci ha messo mano Walter Sabatini, quindi la squadra ha un senso". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia della sfida al Bologna.

"Dovremo essere in condizioni - ha aggiunto - di mettere dentro tutte le nostre qualità. La vittoria del Milan ieri è uno stimolo in più non una pressione, perché a questo punto della stagione se facciamo bene o male non dipende dai risultati degli avversari ma dalla nostra prestazione, dal mettere dentro la nostra qualità".