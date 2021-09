PSG: Messi torna per match contro il Manchester City

Lionel Messi torna in campo con il Paris SG contro il Manchester City questa sera in Champions League. L'ex Barcellona ha recuperato da una botta al ginocchio ed è tra i convocati per il match clou a Parigi della massima competizione europea. L'attaccante argentino aveva riportato una contusione ossea al ginocchio sinistro, dopo il contatto con il difensore del Lione Jérôme Boateng il 19 settembre. Un infortunio che poi lo ha privato delle gare di campionato contro Metz e Montpellier. Rientra anche il centrocampista italiano Marco Verratti, anch'egli infortunato al ginocchio.