Serie A: Napoli Venezia e Roma Fiorentina DIRETTA LIVE e FOTO

Napoli Venezia e Roma Fiorentina in campo alle 20:45 per il posticipo domenicale della prima di campionato DIRETTA LIVE e FOTO

C'è il nuovo acquisto Tammy Abraham nel primo undici in campionato della Roma di José Mourinho, che sta per affrontare la Fiorentina. Il portoghese nel suo 4-2-3-1 schiera in avanti l'inglese arrivato dal Chelsea, sostenuto alle spalle dal tridente Zaniolo-Pellegrini-Mkhitaryan. I viola invece si presentano con un 4-3-3 in cui Igor vince il ballottaggio con Quarta, e Maleh tiene in panchina Castrovilli. Davanti Vlahovic con Gonzalez e Callejon.

COSI' ALLA VIGILIA

Spalletti pronto, Napoli la mia sfida più bella - La definisce una "sfida bellissima", anzi usa il termine "arrapante", vuole rispondere "alla voglia di vincere dei tifosi che vediamo nei loro occhi", ma ricorda che "tanti altri vogliono vincere e quindi non bisogna essere esagerati chiedendo subito il massimo, partiamo e valutiamo con calma". Luciano Spalletti lancia così il suo esordio ufficiale sulla panchina del Napoli, alla vigilia della sfida alla neopromossa Venezia, in un Maradona per la prima volta con oltre 25.000 tifosi dopo un anno e mezzo di tribune e curve deserte per il covid.

Zanetti, carichi per l'esordio in A - "Abbiamo delle belle sensazioni e siamo carichi per l'esordio, abbiamo lottato per raggiungere questo sogno". Lo ha detto il tecnico del Venezia, Paolo Zanetti, alla vigilia del posticipo della prima giornata di A che vedrà gli arancioneroverdi neopromossi affrontare il Napoli di Spalletti allo stadio Maradona. "Se siamo arrivati fino a qui, - ha aggiunto - è perché ce lo siamo meritati, ci siamo creati la possibilità di misurarci contro grandi campioni".

Mourinho, alla Roma serve tempo,lasciateci tranquilli - "La Roma è un club gigante, ma la natura dei progetti poi è un'altra cosa": lo ha detto Josè Mourinho, nella conferenza stampa alla vigilia della prima di campionato, contro la Fiorentina. "Quando sono arrivato al Chelsea, all'Inter o al Real bisognava vincere subito - ha aggiunto parlando degli obiettivi in giallorosso -. Qui è una situazione diversa: è un club che non vince da tanto e che lo scorso anno è finito a 29 punti dal primo posto. E' ovvio che serva tempo e nel calcio è importante. Lasciateci tranquilli". Non manca anche una polemica verso il campo dell'Olimpico, già con il Raja Casablanca ritenuto non all'altezza. "Rifiuto la connessione tra l'infortunio di Smalling e il campo non in buono stato - spiega Mourinho - Il terreno di gioco non stava bene e ho dubbi che sarà bello, ma ho fiducia nella professionalità e nell'orgoglio della gente, penso che possa essere in condizioni più accettabili". Sulla gara con la Fiorentina, invece, ha pochi dubbi: "Non farò tanti cambi, abbiamo bisogno di giocare e le vittorie aiutano a superare la stanchezza. Abraham sarà convocato, ma in questi giorni ha dovuto allenarsi da solo". Infine una battuta sull'addio di Florenzi: "Gli auguro il meglio, ma che possa arrivare dietro di noi".

Italiano, Roma forte ma noi vogliamo partire bene - ''La Roma sarà una delle protagoniste del campionato e Mourinho è un grandissimo allenatore, per noi sarà un esame molto difficile ma vogliamo partire con il piede giusto''. Così Vincenzo Italiano alla vigilia della trasferta all'Olimpico che coinciderà con il suo debutto in campionato da tecnico della Fiorentina.''Come sogno questo prima volta? Come la sognano tutti gli allenatori che preparano una gara importante per la squadra e per la società - ha aggiunto Italiano - Proveremo a mettere in difficoltà i nostri avversari con il nostro furore e la nostra grinta, più che il mercato ancora aperto mi preoccupano Pellegrini, El Shaarawy e tutta la squadra giallorossa ''. Dopo la cessione del capitano Pezzella al Betis Siviglia la fascia andrà al braccio di Cristian Biraghi come annunciato dallo stesso tecnico viola: ' 'Non l'ho ancora comunicato a lui ma penso che possa essere un giocatore in grado di prendere l'eredità di German, peraltro la sua voglia di riscatto e rivalsa può essere l'arma in più''.