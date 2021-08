Serie A Udinese Juventus 2-2 e Bologna Salernitana 3-2 DIRETTA LIVE e FOTO

Udinese Juventus 2-2 e Bologna Salernitana 3-2 in campo per la prima giornata di Serie A DIRETTA LIVE e FOTO

I GOL

Udinese-Juventus 1-2 All'84' Deulofeu consente ai friulani di pareggiare. Il Var ha convalidato

Bologna Salernitana 3-2 Al 77' De Silvestri porta in vantaggio i padroni di casa di testa nell'area piccola

Bologna Salernitana 2-2 Al 75' Arnautovic riporta di nuovo in match in pareggio



Bologna Salernitana 1-2 Al 70' Coulibaly riporta in vantaggio i campani

Bologna Salernitana 1-1 Al 59' De Silvestri pareggia i conti di testa su corner

Udinese Juventus Al 62' entra Ronaldo al posto di Morata

Bologna Salernitana 0-1 Al 51' ospiti in vantaggio con un rigore realizzato da Bonazzoli

Udinese-Juventus 1-2 Al 51' i padroni di casa accorciano con un rigore realizzato a Pereyra

Udinese-Juventus 0-2 Al 23' Cuadrado raddoppia per la Vecchia Signora concretizzando un'azione in contropiede

Udinese-Juventus 0-1 Al 3' Dybala porta subito in vantaggio gli ospiti dopo un triangolo in area con Betancour



Cristiano Ronaldo non fa parte della formazione iniziale della Juventus. Il portoghese figura infatti in panchina nella lista ufficiale delle formazioni comunicata dall Lega calcio. Nella formazione della Juve, disposta secondo il 4-4-2, figurano Cuadrado, Bentancur, Ramsey e Bernardeschi nei quattro di centrocampo mentre la coppia d'attacco è formata da Morata e Dybala. In panchina con Cristiano Ronaldo va anche Federico Chiesa, così come Giorgio Chiellini e il neo-acquisto Manuel Locatelli



Nedved 'Ronaldo? Panchina scelta condivisa,resta alla Juve' - "Cristiano Ronaldo in panchina? Non bisogna cercare sensazioni: e' stata una scelta condivisa con il giocatore". Lo dice il vicepresidente della Juve, Pavel Nedved, a Dazn, parlando della scelta di Massimiliano Allegri di mandare il portoghese in panchina a Udine, nella prima di campionato. "E' normale che a inizio stagione la condizione non sia al top - ha aggiunto Nedved - E' un discorso che riguarda tutta la rosa. Anche Chiellini, campione d'Europa, e' in panchina". Alla domanda se conferma le rassicurazioni del tecnico, Nedved ha poi risposto: "Ronaldo resta alla Juve? Assolutamente si'"

COSI' ALLA VIGILIA

Allegri, 'Ronaldo resta, vogliamo lo scudetto' - Ci ha pensato Massimiliano Allegri a mettere la parola "fine" alla telenovela Cristiano Ronaldo. "A me ha detto che resta alla Juventus, così la chiudiamo qui" sono le parole dell'allenatore che rassicurano tutto il mondo bianconero sul futuro di CR7. Niente divorzio anticipato, assicura il tecnico, ma un altro anno sotto la Mole con l'obiettivo di fare meglio rispetto al passato: "Per noi - dice il tecnico - è un valore aggiunto, è un giocatore che garantisce un numero importante di gol, ed è normale che dovremo lavorare bene di squadra per esaltare le sue qualità". La nuova avventura di Allegri sulla panchina della Juve comincia a Udine. Dal "corto muso" si passa alla metafora della crociera: "Per vincere il campionato non bisogna avere dei picchi positivi da 100 o negativi da 30, ma viaggiare a una media di 80-90 e rimanere sempre costanti".

Gotti, iniziare con Juventus stimola il doppio - "Sono già 45 giorni che lavoriamo, nei quali si è accumulata questa voglia di ricominciare il cammino. Farlo contro la squadra principe degli ultimi 10 anni è doppiamente stimolante": lo ha affermato Luca Gotti, alle telecamere di Udinese Tv, alla vigilia del match casalingo con la Juventus. "Da una parte sappiamo che non sarà una partita normale per i nostri tifosi e per il nostro presidente - ha aggiunto -. Arriviamo a questo impegno come succede in questa parte del campionato, a piccoli passi. Settimana dopo settimana abbiamo avuto dei miglioramenti, sappiamo che la squadra è ancora da definire e ci apprestiamo a mettere il massimo di noi stessi in campo".

Mihajlovic, riconquisteremo i nostri tifosi - Sinisa Mihajlovic non accampa scuse e suona la carica, alla vigilia della prima di campionato con la Salernitana, che coincide con il ritorno di patron Saputo a Bologna. Un Bologna chiamato a cancellare la figuraccia di Coppa Italia con la Ternana (ko casalingo per 5-4) e non solo. "Dobbiamo riconquistare la stima e la fiducia dei tifosi dopo quello che è successo - dice - vorremmo tornare indietro e rigiocare, ma non si può, dobbiamo guardare avanti e dimostrare il nostro potenziale. Ci siamo rafforzati, abbiamo preso un attaccante come Arnautovic, che può incidere molto, un difensore centrale (Bonifazi ndr) e tenuto i migliori. Non abbiamo scuse, in questa stagione dobbiamo stare nella parte sinistra della classifica e arrivare il più vicino possibile al settimo posto". Morale: la vittoria è l'unico risultato possibile.

Castori, vincere gli scontri diretti - "Sono molto contento di affrontare un campionato di Serie A in una piazza così calorosa, in città si respira un'atmosfera bellissima. Sarà un campionato bellissimo ed avvincente da vivere fino in fondo". Così Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana, ha presentato in videoconferenza il match d'esordio a Bologna. "Non dobbiamo lasciarci ingannare dai risultati del pre-campionato, il Bologna ha valori importanti e sono sicuro che troveremo una squadra molto concentrata. Dobbiamo fare la nostra partita giocando con grande attenzione e concentrazione. La squadra deve avere organizzazione, i calciatori devono sapere quello che devono fare in campo".