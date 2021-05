Pioli "Donnarumma? Tutti pensiamo a interesse Milan"

"Donnarumma? Tutti pensiamo solo all'interesse del Milan e non a quello personale. Nessun dubbio sulla professionalità dei giocatori. Non alleno un gruppo di lavativi, sudano per questa maglia fino alla fine": così il tecnico del Milan Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro la Juventus, racconta come è stata vissuta la settimana da Donnarumma al centro delle polemiche per il confronto con gli ultras a Milanello, per il rinnovo di contratto ancora congelato e per l'interesse proprio da parte della Juve. "Se gli ho parlato? L'ho fatto come con tutti i compagni e abbiamo parlato della partita. Siamo concentrati sulla sfida", assicura l'allenatore.