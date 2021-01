Album Panini compie 60 anni, ecco nuova collezione

L'album Calciatori Panini celebra i suoi 60 anni con il lancio della nuova edizione dedicata alla stagione 2020/21. È stata infatti svelata oggi "Calciatori 2021", la collezione ufficiale di figurine Panini sul calcio italiano giunta appunto alla 60a edizione. Un album di 132 pagine con 748 figurine in cui sono tante le novità, dalla "Top Team Panini 60" e "La Panini più amata", che saranno scelte con la collaborazione di collezionisti e tifosi, oltre alle figurine delle copertine storiche degli album dal 1961 e degli MVP dei club di Serie A.

La copertina dell'album "Calciatori 2021" è caratterizzata dall'immagine iconica del calciatore Carlo Parola in rovesciata.

Alla Serie A sono dedicate quattro pagine con 22 calciatori, il mister e la maglia. Seguono poi le pagine dedicate a Serie BKT (20 squadre con 18 figurine di calciatori e lo scudetto), Serie C, Serie D e Serie A femminile. Numerose anche le figurine speciali, dal "Film del campionato" in collaborazione con la Gazzetta dello Sport alla sezione "Calciomercato - L'Originale" con Sky, oltre ai momenti e protagonisti del campionato nella prima parte di stagione.