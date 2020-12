Liga: l'Atletico Madrid vola con Suarez, il Barcellona frena

L'Atletico Madrid vola momentaneamente, e solitario, in vetta alla classifica della Liga, grazie alla vittoria conquistata in casa sull'Elche per 3-1. Sul terreno del Wanda Metropolitano apre le marcature Suarez dopo 41'; lo stesso centravanti uruguagio raddoppia al 13' del secondo, prima che Boye al 23' accorci le distanze. Nel finale, al 35', arriva il 3-1 finale di Diego Costa su rigore. I 'Colchoneros' si portano a quota 29, a +3 sulla Real Sociedad - in campo alle 18,30 a Valencia, contro il Levante - e sui 'cugini' del Real Madrid, che giocheranno domani sera sul campo dell'Eibar.

Frena il Barcellona che, in casa, non riesce ad andare oltre il 2-2 con il Valencia: gli ospiti erano passati in vantaggio dopo 29' con Diakhaby, ma sono stati raggiunti al 4' di recupero del primo tempo da Leo Messi che, dopo essersi fatto respingere un rigore da Domenech, sugli sviluppi della stessa azione, ha firmato l'1-1 di testa. Nella ripresa blaugrana avanti con un gran gol in acrobazione e in semirovesciata di Araujo dopo 7', ma raggiunti da Maxi Gomez al 24'. Il Barcellona è quinto con 21 punti, il Valencia 12/o con 15 lunghezze

Il quadro della 14/ma giornata

Athletic-Huesca 2-0

Atlético Madrid-Elche 3-1

Barcellona-València 2-2

Osasuna-Villarreal ore 18:30

Levante-Real Sociedad

Siviglia-Real Valladolid ore 21

Celta Vigo-Alaves domenica ore 14

Granada-Real Betis ore 16:15

Cádice-Getafe ore 18:30

Eibar-Real Madrid ore 21