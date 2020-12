Infantino: "Diego e Rossi hanno fatto innamorare del calcio"

"Diego Armando Maradona e Paolo Rossi sono due leggende del calcio che, con le loro gesta, hanno fatto si che tante persone si innamorassero del calcio. Un grande abbraccio alle loro famiglie". Così Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha ricordato i due campioni che sono scomparsi nelle scorse settimane durante la cerimonia di assegnazione dei The Best Fifa Football Awards, in corso a Zurigo. Il 2020 è stato un anno davvero difficile, molto, Spero che il 2021 sia un anno migliore, la salute viene prima di ogni cosa, anche del calcio - ha aggiunto -. Il calcio è ripartito e ha restituito il sorriso a milioni di persone".