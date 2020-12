Continua il recupero di Zaniolo dopo la seconda rottura del legamento crociato dello scorso settembre in Nazionale. Questa mattina il giocatore è volato in Austria (a Innsbruck) dal Dottor Fink (chirurgo che lo ha operato) per una visita di controllo. Accertamenti che erano in programma da tempo e rimandati per colpa della pandemia. Zaniolo scalpita e da Natale, qualora tutto andasse per il verso giusto, potrebbe tornare a correre con la Roma che spera di riaverlo già a marzo del 2021