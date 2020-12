Bundesliga: il Borussia Dortmund esonera Favre

Il Borussia Dortmund ha esonerato Lucien Favre all'indomani della pesante sconfitta contro lo Stoccarda (1-5). Fino alla fine della stagione la squadra è affidata al 38enne Edin Terzic, vice di Favre. "Siamo tutti grati a Lucien Favre per il suo eccellente lavoro durante i due anni e mezzo" durante i quali ha allenato il club, ha detto il manager del BVB Hans-Joachim Watzke. Il nuovo allenatore ha già iniziato nel pomeriggio i preparativi per la trasferta di Bundesliga di martedì sera contro il Werder Brema. Sabato il Dortmund è stato umiliato 5-1 in casa dallo Stoccarda ed è scivolato al quinto posto, fuori dalle posizioni europee.