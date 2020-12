Europa League: Focolaio Qarabag, stop a match con Villarreal

La partita di Europa League tra gli spagnoli del Villarreal e gli azeri del Qarabag di giovedì all' 'Estadio de la Ceramica' è stata rinviata a causa "diversi casi di positività al Covid-19" negli effettivi della squadra ospite.

Lo fa sapere il Villarreal con un comunicato dopo che l'Uefa era stata messa al corrente della situazione. Il Qarabag, infatti, non avrebbe potuto raggiungere il numero minimo di giocatori (13) per poter disputare l'incontro.

In ogni caso la squadra azera, con un punto in cinque partite, non aveva più alcuna possibilità di superare la fase a gironi, mentre il Villarreal è già certo del primo posto e del passaggio ai sedicesimi.