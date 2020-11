Champions: Inter e Atalanta, vietato sbagliare

Nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League l'Inter affronta il Real Madrid in uno scontro diretto decisivo per la qualificazione. Le due squadre erano le favorite del gruppo B, ma attualmente occupano le ultime posizioni in classifica: alla guida del girone c'è infatti il Borussia Monchengladbach a quota 5, seguito dallo Shakhtar Donetsk e Real Madrid con 4 punti, l'Inter chiude con soli due punti. I nerazzurri sono chiamati alla vittoria contro i Blancos per evitare la possibile eliminazione dalla competizione.

La sconfitta della partita d'andata al Bernabeu, terminata 3-2 a favore del Real, fungerà da monito per gli uomini di Conte che dovranno approfittare della situazione di emergenza in casa Merengues per continuare a godere dell'imbattibilità casalinga contro i Blancos (5 vittorie e 2 pareggi) in sette confronti nelle competizioni europee. Gli analisti di Planetwin365 danno fiducia all'Inter (2,05) rispetto al Real (3,33) e prevedono un match ricco di gol (Over 2,5 a 1,50), suggerendo un risultato esatto di 2-1 (8,88) a favore dei neroazzurri.

Nel girone D, l'Atalanta di Gasperini è chiamata all'impresa contro il Liverpool ad Anfield Road. Il match d'andata ha visto sconfitta per 5-0 la Dea che tenterà di riscattarsi in Inghilterra. Compito tutt'altro che facile, visto il percorso netto in Champions dei Reds, l'unica squadra, oltre al Chelsea, ad aver sempre vinto mantenendo la porta inviolata. I quotisti di Planetwin365 vendono i Reds a 1,65 e l'Atalanta a 4,65 per la vittoria, in un match con entrambe le squadre in rete (gol a 1,38) e con un risultato esatto di 2-1 (8,49) a favore dei padroni di casa.