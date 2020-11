Napoli: per Osimhen lussazione alla spalla destra

È di lussazione anteriore alla spalla destra la diagnosi sull'infortunio di Victor Osimhen che oggi è tornato in Italia dalla nazionale nigeriana e si è sottoposto, alle analisi a Roma. Lo rende noto il Napoli. A Villa Stuart di Roma gli accertamenti e la valutazione clinica hanno evidenziato la lussazione e il giocatore ha già cominciato la fisioterapia e verrà valutato quotidianamente. L'attaccante dovrà quindi osservare un periodo di riposo e fisioterapia e non sarà in campo contro il Milan domenica.