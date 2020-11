Calcio: U.21; Italia-Svezia 4-1

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Italia batte Svezia 4-1 (1-0) nell'ultima partita delle qualificazione agli Europei Under 21 di Ungheria e Slovenia giocata a Pisa. Le reti di Maleh al 27' del primo tempo, Raspadori al 3' e al 16' st, Karlsson al 5' st, Scamacca al 22' st.

Gli Azzurrini di Paolo Nicolato sono già qualificati per la seconda fase del torneo continentale in programma dal 24 al 31 marzo 2021. (ANSA).