Covid: Fiorentina; Asl blocca partenza 13 nazionali

(ANSA) - FIRENZE, 08 NOV - I 13 giocatori della Fiorentina convocati dalle rispettive nazionali non potranno rispondere alla chiamata: l'Asl della Toscana non ha autorizzato la loro partenza per raggiungere i vari ritiri. Il motivo sta nel fatto che la squadra viola, per la positività riscontrata a Josè Callejon nei test effettuati alla fine della scorsa settimana, è attualmente 'in bolla' e questa situazione durerà almeno fino a domenica prossima. (ANSA).