Roma, Fonseca: 'Critiche? Penso solo a lavorare'

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Critiche eccessive rispetto ai risultati? La risposta è nella domanda. Penso solo a lavorare", così Paulo Fonseca dribbla le voci circa il suo futuro in bilico nella Roma che da inizio stagione si susseguono. Il tecnico, alla vigilia della sfida in Europa League, poi fa un passo indietro commentando la gara con il Milan: "I calci d'angolo non mi preoccupano. Non siamo entrati bene in partita, abbiamo preso gol subito e anche all'inizio del secondo tempo ne abbiamo preso un altro. Non può succedere, dobbiamo essere più attenti".

Dunque maggior attenzione richiesta da Fonseca che domani lancerà di nuovo Smalling dal primo minuto. "Ci sarà Chris in difesa" ha detto il portoghese che poi si sofferma anche su Borja Mayoral: "Domani partirà titolare, ma bisogna aspettarlo.

E' un giovane. Ha bisogno di tempo perché viene da una realtà molto diversa da quella in cui è ora".