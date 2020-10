Spadafora: 'Stadi vuoti? Dobbiamo vedere curva contagi'

Gli stadi di calcio resteranno ancora vuoti, "dobbiamo vedere come andrà la curva dei contagi". Lo ha detto il ministro dello sport Vincenzo Spadafora intervistato da Gianni Minoli per il programma di Radio Uno 'Il mix delle cinque'. Alla domanda di Minoli se gli italiani continueranno a vedere le partite, Spadafora ha risposto: "Sì, penso proprio di sì, lo spero e me lo auguro per tutti loro". Quanto alla presenza del pubblico nelle tribune, Spadafora ha detto: "Le Regioni avevano proposto un 25% rispetto ad un pubblico possibile, ma per adesso non possiamo autorizzarlo. Almeno fino al prossimo mese, dobbiamo vedere come andrà la curva dei contagi da qui fino a metà novembre".

I protocolli in vigore per Serie A e società sportive sono validi. L'importante è che siano rispettati, altrimenti si creano i casi di cui poi leggiamo sulle cronosce". Lo ha sottolineato il Ministro dello sport Vincenzo Spadafora, durante il question time al Senato. "Spero - ha aggiunto - che così che tutti i campionati si possano svolgere regolarmente nell'interesse degli sportivi e dei tifosi". Il ministro ha anche anticipato l'arrivo di fondi per l'igenizzazione delle palestre nelle scuole, in modo da agevolare la ripresa delle attività sportive da parte degli studenti.

Andando e tornando dal Portogallo, Ronaldo ha violato il protocollo anti Covid. E' quanto ha detto il ministro dello sport Vincenzo Spadafora rispondendo alle domande di Gianni Minoli nel corso di un'intervista per il programma "Il Mix delle cinque" in onda su Radio Uno, di cui è stata anticipata una sintesi. Alla richiesta di Minoli se il campione juventino abbia violato il protocollo andando e tornando dal Portogallo, il ministro ha risposto: "Sì, penso proprio di sì, se non ci sono state autorizzazioni specifiche dell'autorità sanitaria".

Juve-Napoli? Prendo atto della sentenza. "E' una sentenza di cui prendo atto": così il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha commentato la sentenza di sconfitta a tavolino per il Napoli, dopo la cosiddetta partita fantasma contro la Juve dello scorso turno di campionato. Intervenuto al programma di Gianni Minoli su Radio Uno 'Il mix delle cinque', Spadafora poi ha aggiunto: "vediamo adesso cosa accadrà con il ricorso del Napoli".