53 anni fa moriva Meroni, fiori Torino sulla lapide

Nel giorno del ricordo, il Torino ha deposto una corona di fiori in omaggio a Gigi Meroni a 53 anni esatti della sua scomparsa. Il direttore operativo del club, Alberto Barile, insieme al capellano del club, don Riccardo Robella si è recato alla lapide della 'Farfalla Granata' in corso Re Umberto, a Torino, luogo del tragico incidente avvenuto il 15 ottobre 1967, per ricordare il giocatore granata scomparso all'età di 24 anni. "Solitamente la domenica dopo questa commemorazione il Toro non perde, speriamo sia così anche quest'anno", ha detto don Robella.