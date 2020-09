Europa League: Pioli, contro Bodo-Glimt è partita della vita

"Stiamo bene mentalmente, la stiamo preparando come fosse una finale. Ho detto ai ragazzi che per loro deve essere la partita della vita. Solo se sei stesso livello di attenzione e intensità dell'avversario, allora la qualità può fare la differenza": il tecnico del Milan Stefano Pioli spiega come la squadra rossonera approccia la sfida di domani a San Siro contro il Bodo-Glimt per il terzo turno di qualificazione di Europa League. "Non mi piace pensare che abbiamo tutto da perdere. Anzi, - spiega l'allenatore - abbiamo tutto da guadagnare. Dobbiamo mettere in campo la nostra filosofia il nostro modo di giocatore. Loro hanno giocato 20 partite ufficiali, ne hanno vinte 18 e perse 2. C'è grande rispetto".