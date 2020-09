Serie A: in campo Milan Bologna 2-0

Serie A: Milan-Bologna 2-0 DIRETTA

2-0: al 6' st Ibrahimovic raddoppia dal dischetto con una sassata all'incrocio dei pali. Rigore concesso dopo VAR.

1-0 fine pt: Ibrahimovic 35'. Supremazia rossonera. Occasioni: Soriano 2', Ibrahimovic 12', Gabbia 26', Bennacer 28'.

1-0: al 35'pt Ibrahimovic sblocca la gara, battendo Skorupski di testa nell'angolo basso su bel cross di Hernandez.



Le formazioni

Milan

Donnarumma, Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez, Kessie, Bennacer, Castillejo, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic.

Bologna

Skorupski, De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks, Dominguez, Schouten, Orsolini, Soriano, Barrow, Palacio.





Pioli, Milan giovane ma deve essere ambizioso - Se si è alzata l'asticella? Avere pressioni è un privilegio. Vuol dire aver raggiunto certi livelli. Il nostro obiettivo è migliorare la passata stagione. Siamo una squadra che deve essere ambiziosa, siamo il Milan, ma siamo un gruppo molto giovane che ha ampi margini di miglioramento": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Bologna a San Siro. I rossoneri hanno affrontato la squadra di Mihajlovic a luglio, vincendo 5-1 ma l'allenatore non vuole cali d'attenzione. "Era il campionato passato - spiega - questa sarà un'altra partita. Loro avranno il massimo delle motivazioni, ma anche noi".

Mihajlovic avverte il Diavolo: 'Possiamo battere chiunque' - A San Siro contro il Milan e lungo tutto il corso del campionato "ci vuole l'atteggiamento giusto: fare il nostro gioco sapendo che ci sono squadre più forti di noi ma anche sapendo che quando giochiamo come sappiamo possiamo battere chiunque". Così alla vigilia del debutto suo Bologna nel torneo iniziato con gli anticipi di ieri, Sinisa Mihajòovic inquadra la sfida di Milano auspicando un esito migliore rispetto a quello dello scorso luglio quando i rossoblù persero per 5 a 1 contro la squadra di Pioli. "Se ci manca l'atteggiamento, se ci manca il coraggio - argomenta - si può andare incontro a brutte figure e perdere contro chiunque e questo non va bene. Quindi atteggiamento giusto e andare là sperando di fare meglio dell'ultima partita: non mi sembra difficile fare meglio - ironizza - visto che abbiamo preso 5 pappine e spero che domani sarà una storia diversa".