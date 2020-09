Gravina, ok a 5 sostituzioni in A stagione 20/21

"E' arrivata la richiesta della Lega di A di applicare le cinque sostituzioni per la stagione 2020/21. Posso dire oggi che anche nel nostro campionato ci saranno le cinque sostituzioni da subito". Lo ha annunciato il presidente della Figc Gabriele Gravina, in conferenza stampa con il numero uno della Fifa Gianni Infantino, seguita alla visita a Palazzo Chigi dal premier Conte. Gravina ha anche commentato l'unanimità con cui la Lega di A ha aperto alla media company per i diritti tv: "Un risultato e un segnale molto positivo per il mondo del calcio", ha commentato.