James Rodriguez riparte dall'Everton di Ancelotti

James Rodriguez riparte da Goodison, la casa dell'Everton che ha pagato 26 milioni di euro al Real Madrid per il cartellino del 29enne colombiano. James, che aveva ancora un anno di contratto con i campioni di Spagna, ha firmato un biennale con opzione per una terza stagione a Liverpool. Un trasferimento che per la terza volta - dopo le annate a Madrid e Monaco di Baviera - consentirà al nazionale colombiano di giocare sotto la guida di Carlo Ancelotti.

"Sono molto molto felice di essere in un grande club con una storia così prestigiosa - le parole di James dopo la firma del contratto -. Qui c'è un manager che mi conosce molto bene. E che è stato decisivo per la mia scelta. Mi sono sempre trovato bene con lui". James è il secondo sudamericano acquistato dall'Everton in questa sessione di mercato dopo il brasiliano ex Napoli Allan, che ha firmato un contratto di tre anni.