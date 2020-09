Sampdoria, Ranieri: 'Strano tenere a battesimo Pirlo'

"Tenere a battesimo Pirlo è strano, ha smesso ieri di giocare e ora ha in mano una grossa responsabilità. Ha il piacere di guidare i campioni, lui è un ragazzo intelligente e sono sicuro che farà bene". Lo ha detto il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ai canali social del club commentando il debutto a Torino con la Juventus: "E' un avvio stimolante. La prima partita sarà difficile, ma faremo del nostro meglio". E aggiunge: "Cercheremo di continuare la strada intrapresa dopo il lockdown. Dobbiamo partire bene e fare punti all'inizio per stare in una zona tranquilla, l'anno scorso siamo rimasti troppo sott'acqua. Abbiamo sofferto in maniera incredibile, noi e i tifosi. Voglio portare questa squadra su in classifica"