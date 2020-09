Coronavirus: Tre positivi al PSG, c'è anche Neymar

(ANSA) - PARIGI, 02 SET - Oltre a Di Maria e Paredes, un terzo giocatore del Paris Saint-Germain sarebbe positivo al Coronavirus. Secondo l'Equipe si tratterebbe di Neymar. Il PSG aveva finora annunciato "due sospetti" fra i suoi giocatori. Oggi conferma tre casi positivi fra i quali, per L'Equipe - che aveva già diffuso i nomi di Leandro Paredes e Angel Di Maria - c'è anche l'attaccante brasiliano. Tutti e tre i giocatori sono di ritorno da alcuni giorni di vacanza a Ibiza, in Spagna, "dove il virus circola attivamente" precisa il giornale. Non erano gli unici 3 del PSG ad aver scelto Ibiza come destinazione per alcuni giorni di relax dopo la finale di Champions persa con il Bayern. Neymar, Paredes e Di Maria sono già stati posti in quarantena. Il prossimo appuntamento per il PSG è in programma il 10 settembre a Lens, posticipo della 2/a giornata di Ligue 1. Per ora la partita non è in dubbio ma se si dovesse aggiungere un quarto caso, secondo le regole della Federcalcio francese, il match potrebbe essere rinviato.