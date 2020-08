McKennie nuovo giocatore della Juventus

Ora è ufficiale: Weston McKennie è un nuovo giocatore della Juventus. L'ha comunicato la società bianconera sui propri canali. Il centrocampista statunitense, classe '98, arriva in prestito oneroso dallo Schalke 04 a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021 a fronte di un corrispettivo di 4,5 milioni di euro.

L'accordo prevede: l'obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi entro il termine della stagione 2020/2021; la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti.

Il corrispettivo pattuito per l'acquisizione definitiva, in entrambi i casi, è pari a 18,5 milioni di euro pagabili in tre esercizi e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per una cifra non superiore a 7 milioni di euro al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi.

Nato in Texas, a Little Elm, McKennie si afferma in Germania, dove ha trascorso una parte della sua infanzia. Weston ha 18 anni quando fa il suo debutto in Bundesliga con lo Schalke 04.

E' il maggio del 2017. Nella stagione successiva colleziona 25 presenze complessive tra campionato e coppa. Le sue prestazioni lo mettono in evidenza fino a meritarsi la convocazione nella nazionale.