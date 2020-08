Roma: mamma Zaniolo, risultato tampone negativo

"Risultati tamponi tutti negativi". Così, attraverso una storia sul proprio account Instagram, la mamma di Nicolò Zaniolo comunica il risultato del test di tutta famiglia al rientro dalle vacanze in Sardegna. "Siate tutti responsabili per voi e per gli altri - scrive via social Francesca Costa - se siete rientrati dalle vacanze eseguite il tampone, non si sa mai". Sospiro di sollievo quindi in casa Roma che nei giorni scorsi aveva registrato tre casi di tamponi positivi al Covid-19 col portiere Mirante e con due giovani della Primavera.