Champions: se Juve ai quarti trova City o Real LA DIRETTA da Nyon

La vincente di Real Madrid-Manchester City è l'avversario della vincente dell'ottavo tra Juventus e Olympique Lione, in Champions League. Lo ha stabilito il sorteggio a Nyon. Sarà invece il Paris Saint Germain l'avversario dell'Atalanta nei quarti di finale. Per il Napoli, se supera il Barcellona, ci sarà la vincente tra Chelsea e Bayen Monaco. L'ultimo accoppiamento dei quarti è Lipsia-Atletico Madrid. Per le semifinali, il Napoli e la Juve sono nella stessa parte del tabellone.

Percassi,col Psg ce la giochiamo fino in fondo - "Giocheremo con umilta' e determinazione, per sfruttare tutte le nostre chance: siamo a scuola, contro il Paris Saint Germain sara' un appuntamento storico": cosi' il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, ha commmentato in diretta streaming con Nyon il sorteggio dei quarti Champions, che vede i nerazzurri opposti al Psg di Neymar e Mbappè. "Per noi e' un onore essere nelle prime otto d'Europa - ha aggiunto Percassi - ma soprattutto lo e' per la citta' di Bergamo. L'avversaria e' fortissima, come non poteva non essere a questo punto, ma noi ce la giocheremo".

Leonardo, Atalanta? Tutte possono vincere la Champions - "L'Atalanta non perde da 11 partite di campionato e anzi ne approfitto per salutare gli amici che ho lasciato in Italia: sarà un piacere incontrarli nuovamente in Champions. Il format è diverso e ciascuna di queste squadre avrà la possibilità di vincere". Così Leonardo, ds del Paris Saint-Germain, ha commentato via web l'esito del sorteggio di quarti e semifinali di Champions a Nyon (Svizzera).

