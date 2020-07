Serie A: Atalanta Napoli, probabili formazioni

"Stiamo molto bene, essere ripartiti con tre vittorie è stato fondamentale, ma a ogni partita bisogna resettare e partire da zero: una situazione complicata per tutti". L'Atalanta affronta domani un Napoli che "sta dimostrando tutto il suo valore". "C'è attesa per questa partita: noi siamo in vantaggio in classifica - osserva Giampiero Gasperini sul canale YouTube del club - ma loro sono in grado di fare un filotto di risultati".

"Temo il valore in assoluto di una rosa importantissima, con molta varietà e qualità soprattutto a centrocampo", afferma l'allenatore dell'Atalanta, che dovrà rinunciare a Malinovskyi, squalificato, e Palomino, che ha problemi al flessore destro. "Per il resto ci siamo tutti".

Probabili formazioni Atalanta-Napoli.

Atalanta (3-4-1-2): 95 Gollini; 2 Toloi, 3 Caldara, 19 Djimsiti; 21 Castagne, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 10 Gomez; 72 Ilicic, 91 D.Zapata. (31 Rossi, 57 Sportiello, 4 Sutalo, 16 Guth, 7 Czyborra, 22 Bellanova, 33 Hateboer, 5 Tameze, 20 Da Riva, 88 Pasalic, 90 Colley, 9 Muriel). All.: Gasperini. Squalificato: Malinovskyi. Diffidato: Palomino. Indisponibile: Palomino. Napoli (4-3-3): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 4 Demme, 20 Zielinski; 61 Politano, 14 Mertens, 24 Insigne. (1 Meret, 27 Karnezis, 23 Hysaj, 31 Ghoulam, 13 Luperto, 44 Manolas, 12 Elmas, 68 Lobotka, 7 Callejon, 11 Lozano, 34 Younes, 99 Milik). All.: Gattuso. Squalificati: nessuno. Diffidati: Demme, Koulibaly, Mertens, Milik, Zielinski. Indisponibili: Allan, Llorente, Malcuit. Arbitro: Doveri di Roma 1. Quote Snai: 2,10; 3,60; 3,30.