Sabato Menez a Reggio C., arrivo in catamarano

Arriverà sabato a Reggio Calabria dalla vicina Messina con un catamarano battente bandiera amaranto messo a disposizione da uno sponsor, l'attaccante francese Jeremy Menez, l'acquisto col botto fatto dalla Reggina e dal suo intrapredente presidente Luca Gallo, fresco di nomina peraltro, per i suoi meriti sportivi, a "Cittadino onorario di Reggio Calabria, conferitagli dal sindaco Giuseppe Falcomatà e dalla Giunta comunale, "Jeremy Menez è un calciatore della Reggina". "Jeremy Menez é un calciatore della Reggina". L' ha ripetuta due volte il presidente Gallo la frase che annunciava l'arrivo in riva allo Stretto di un giocatore di indubbia qualità tecnica e dal "pedigree" prestigioso. Una giocatore di classe, anche se spesso le sue prestazioni sul campo hanno deluso per qualche pecca caratteriale e per discontinuità. Menez, già nazionale francese ed ex giocatore del PSG, ha giocato anche, lasciando il segno, con la Roma e col Milan e approda ora da svincolato alla Reggina. Inutile dire che la società e la tifoseria amaranto si attendono da lui grandi cose e sperano che loro aspettative non vadano deluse. Quella di Menez, oggi trentatreenne, é stata una lunga carriera distribuita in varie squadre. Adesso per lui arriva un'altra tappa del suo percorso calcistico in un ambiente che, dopo la promozione in serie B, é molto "carico" e non nasconde l'obiettivo della promozione in serie A. Traguardo che non ha escluso neppure lo stesso Presidente Gallo. "il mio sogno - ha detto il presidente della Rerggina - é di portare la squadra amaranto nella massima serie. Spero di realizzarlo".