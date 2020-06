Serie A: Inter-Sampdoria, probabili formazioni

"Dobbiamo innanzitutto vincere il recupero con la Samp, vincendo andremmo a sei punti dalla prima con 12 partite da giocare, non è un distacco abissale". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, intervistato da Inter Tv alla vigilia della gara con la Sampdoria. "Ho percezioni positive. Ci vogliamo giocare il finale del campionato al massimo, senza preclusione e senza limiti - ha aggiunto - I margini di errori nostri sono minori rispetto alle squadre davanti a noi, ma abbiamo voglia, entusiasmo e passione. Ho molto fiducia per il presente e per il futuro".

Intanto l'Inter perde anche Marcelo Brozovic, alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. Dopo Stefano Sensi, va ko anche il centrocampista croato: gli esami strumentali hanno evidenziato un risentimento al muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra, secondo quanto reso noto dalla società nerazzurra, dopo un problema accusato nell'allenamento di ieri. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni ma rischia di saltare anche la sfida col Sassuolo di mercoledì prossimo. Conte, già alle prese con l'assenza di Sensi e il probabile forfait di Vecino domani contro la Sampdoria, rimane così con solo tre centrocampisti disponibili: Barella, Gagliardini e Borja Valero, oltre ad Eriksen.

Ranieri, il campionato è falsato - Teme più il Covid dell'Inter, il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri. Il decano degli allenatori in Italia è critico sulla ripresa del campionato e spiega il perché anche da un punto di vista sanitario alla luce dei diversi casi di positività al coronovirus avuti nello spogliatoio. Il suo sfogo è affidato al sito del club. "Questa partita con l'Inter dovevamo giocarla quattro mesi fa. Ora il campionato è totalmente falsato, non è una scusante: è vero che il Covid è entrato dentro di noi. Ora è tutto un punto interrogativo: non so quanto mi terrà un giocatore. Sono contento di poter fare i cinque cambi, servirà per mantenere la squadra a buon livello". L'analisi del tecnico va oltre: "Il campionato è falsato, per noi e per tutti. La situazione è molto diversa rispetto alla pausa estiva, anche se la preparazione è stata simile. Ma quello che hanno passato i calciatori in questi mesi è diverso rispetto alle vacanze e al ritiro. So come abbiamo lavorato, ma sono come San Tommaso: voglio toccare con mano".