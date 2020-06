Riparte anche Pirozzi, torna ad allenare Trastevere

Anche Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice ai tempi del terremoto e ora consigliere regionale del Lazio, riparte nel mondo del calcio e torna ad allenare il Trastevere. Lo annuncia il club romano che gioca in serie D: "ha firmato a tempo indeterminato e ci porterà a lottare per la promozione", commenta il presidente Pier Luigi Betturri.

Pirozzi allenava il Trastevere nel 2016, in cointemporanea all'incarico di primo cittadino di Amatrice, ma fu costretto a lasciare il calcio quando il sisma dell'estate di quell'anno "rase al suolo", come disse lo stesso Pirozzi, la cittadina laziale. "Ora però non potevo più stare lontano dal calcio", fa sapere il politico-allenatore.

Pirozzi sarà presentato dal Trastevere martedì prossimo alle 15,30 in una conferenza stampa che si terrà all'interno dell'impianto del club.