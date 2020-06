Bundesliga: il Lipsia vince 2-0 a Hoffenheim

Il Lipsia RB vince 2-0 alla PreZero Arena, campo dell'Hoffenheim, e blinda il terzo posto nella classifica della Bundesliga, a quota 62 punti e a una lunghezza dal Borussia Dortmund, secondo, che giocherà domani contro il Fortuna Dusseldorf. A decidere il match è stata la doppietta dello spagnolo Dani Olmo, arrivato a gennaio dalla Dinamo Zagabria, tra il 9' e l'11'. Fra i titolari del Lipsa, per 68 minuti in campo, l'attaccante di proprietà della Roma, Patrick Schick.

La Bundesliga prosegue la sua corsa con il big match Bayern-Moenchengladbach. A grandi passi verso la doppietta. Il Bayern in settimana ha agguantato la finale di Coppa con Perisic (che dovrebbe restare consentendo all'Inter di introitare 20 milioni) e il 45/o centro di Lewandowski. In finale troverà il Leverkusen. Intanto prova l'allungo scudetto: a -4 giornate e a +7 dal Dortmund il titolo n. 30 è vicino. L'ultimo ostacolo serio è l'incontro di sabato con il Moenchengladbach, in lotta Champions, ostacolo tosto che è quarto a pari punti con il Leverkusen, che ha una trasferta non scontata con lo Schalke. Più semplice il cammino del Dortmund atteso in casa del Dusseldorf.

Il quadro della 31/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA LIVE)

Hoffenheim - Lipsia 0-2

Hertha - Francoforte sabato ore 15.30

Colonia - Union Berlino

Wolfsburg - Friburgo

Paderborn - Brema

Dusseldorf - Dortmund

Bayern - Monchengladbach ore 18.30

Magonza - Augusta domenica 15.30

Schalke - Leverkusen ore 18.30