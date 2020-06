Bundesliga, Bayer cerca punti per posto Champions

Si gioca alla BayArena il big match della 30ma gara della Bundesliga. Si troverano davanti i padroni di casa del Bayer Leverkusen e la capolista Bayern Monaco L'interesse della partita è soprattutto dato dal tentativo dei padroni di casa di fare punti in vista di un piazzamento in zona Champions, mentre non c'è assolutamente storia per la corsa scudetto, ormai saldamente nelle mani del Bayern.

La trasferta non è delle più semplici, ma il pronostico degli esperti di Sisal Matchpoint è a senso unico: nettamente avanti il Bayern Monaco, a 1.48, il successo del Leverkusen è a 5.75, il pareggio vale 4.75. Gli scommettitori si schierano sicuri con la squadra di Flick, che ha il 91% delle preferenze.

Altra sfida interessante in programma è quella tra Borussia Dortmund e Hertha Berlino. I gialloneri puntano a blindare il posto in Champions ma gli ospiti sono in gran forma: da quando il campionato è ripartito infatti, sono imbattuti e hanno conquistato 10 punti su 12 a disposizione, tanto che ora sognano l'Europa League. Con il Lipsia a soli due punti di distanza però, il Dortmund non può permettersi passi falsi e le quote sono dalla sua parte: i gialloneri sono nettamente avanti, a 1.40, per la vittoria degli ospiti si sale a 7.00 volte la posta, il segno X è a 5.00. Sicuri anche gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sul segno 1 nel match. Occhi puntati su Haland, che dovrebbe tornare titolare dopo la pausa con il Padeborn e il cui gol sembra molto probabile, a 1.48. In alternativa, si può puntare sulla rete di Sancho, autore di una tripletta nella scorsa giornata contro il Padeborn e dato marcatore a 2.00