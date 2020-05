Premier: uno dei due positivi è del Bournemouth

Un giocatore del Bournemouth, la cui identità non è stata resa nota, è uno degli ultimi due positivi al coronavirus in Inghilterra, portando a otto il numero di giocatori infetti in Premier League. "Secondo i protocolli della Premier League per i test positivi, dovrà stare in isolamento per un periodo di sette giorni prima di essere testato in un secondo momento", ha detto il Bournemouth in una nota.

Per il resto della squadra, le sessioni di allenamento autorizzate martedì scorso continueranno nelle strutture del club, in conformità con le rigide regole decise dall'organo di governo del calcio inglese. "Il campo di allenamento del club rimane un ambiente di lavoro sicuro per i giocatori e il personale, che continueranno a sottoporsi ai test antidroga Covid-19 due volte a settimana", ha aggiunto il club. La rivelazione di questo caso positivo a Bournemouth arriva dopo che la Premier League ha annunciato due nuovi casi positivi Covid-19, in due diversi club, su 996 persone testate mercoledì, giovedì e venerdì.

Sei persone erano positive durante gli esami precedenti condotti il ;;17 e il 18 maggio su 748 persone che non ha rivelato le loro identità o i loro club. Casi noti includono il difensore di Watford Adrian Mariappa e l'assistente allenatore di Burnley Ian Woan. La ripresa del campionato di calcio inglese è prevista a giugno, nonostante la persistente minaccia del coronavirus.