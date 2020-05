Partenza Ligue 1 2020/21 ha una data, il 22 agosto

E' stato il primo campionato a fermarsi, adesso 'rischia' di diventare il primo ad avere una data per la ripartenza, almeno relativamente alla stagione 2020/21. La Federcalcio francese, infatti, ha deciso - comunicandolo dopo avere sentito il parere delle emittenti tv che detengono i diritti per la trasmissione delle partite - che la Ligue 1 partirà il 22 agosto. Ovviamente si tratta del campionato 2020/21, dal momento che quello di quest'anno è stato definitivamente interrotto per pandemia. La Ligue 2, invece, partirà il giorno dopo, ovvero il 23 agosto. A questo punto manca solo l'ok dell'Uefa, che deve ancora stabilire le date del via della prossima stagione agonistica.