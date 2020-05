C'è anche Antonio Conte ad Appiano Gentile per assistere agli allenamenti individuali dei giocatori dell'Inter. Il tecnico leccese seguirà tuttavia il lavoro dei calciatori nerazzurri a distanza, senza avere alcun contatto con la squadra, non avendo ancora effettuato i test per il coronavirus: la società ha infatti dato precedenza, oltre alla rosa della prima squadra, allo staff tecnico e sanitario che in questi giorni sta seguendo gli allenamenti in campo.