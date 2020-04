Mbappé, 'tutti parlano,ma nessuno sa. Mi manca Psg'

(ANSA) - ROMA, 30 APR - "Tutti parlano, però nessuno sa. Mi manca la mia squadra. @PSG inside". Con questo tweet Kylian Mbappè, stella del Paris St. Germain al centro di tante voci di mercato e oggetto del desiderio del Real Madrid, fa capire che non è da escludere una sua permanenza a Parigi. Finora Mbappé non ha voluto discutere con il suo attuale club il rinnovo del contratto, e il presidente del Real Florentino Perez, nonostante le difficoltà economiche di cui anche la sua società soffre per via del coronavirus, non ha mai nascosto l'intenzione di fare del campione del mondo francese un nuovo 'galactico'.

