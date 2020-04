La Lega Pro presentata la nuova Carta dei valori

La Lega Pro ha presentato la sua nuova carta dei valori. realizzata con un percorso e un confronto molto particolareggiato, il nuovo testo punta a fornire indirizzi, orientare e supportare le 60 società sportive aderenti, nei necessari processi di evoluzione e sviluppo culturale del mondo dello sport. "In questo particolare momento - ha dichiarato il Presidente Francesco Ghirelli- siamo stati travolti dall'emergenza del Covid-19, che ha modificato il nostro vivere quotidiano. Di fatto siamo chiamati a fare surf sopra uno Tzunami e per dirla come Madre Teresa di Calcutta 'Ciò che stiamo facendo è solo una goccia nell'oceano. Ma se quella goccia non fosse nell'oceano, credo che l'oceano sarebbe più piccolo a causa di quella goccia mancante...', così la responsabilità sociale è la goccia che potrà riempire ed arricchire di contenuti etici questo nostro meraviglioso sport". In sostanza la Carta dei Valori oggi "aggiorna, integra e rafforza il sistema etico-valoriale di Lega Pro, dotandolo di una piattaforma strategica, volta a sollecitare un confronto con tutte le parti interessate per la costruzione di una traiettoria di sviluppo coerente e sostenibile per l'intero sistema sportivo Nazionale ed Internazionale".