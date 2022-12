Nba: 36 punti di Wiggins e Warriors battono i Rockets

(ANSA) - LOS ANGELES, 04 DIC - Andrew Wiggins ha ampiamente contribuito alla vittoria dei Warriors contro i Rockets (120-101) nell'ultimo turno dell'NBA, mentre Anfernee Simons ha realizzato 45 punti nel successo di Portland su Utah (116- 111).

Lentamente ma inesorabilmente, Golden State continua la sua ascesa in classifica ed ora è settima dopo la vittoria su Houston.

I californiani (privi ;;di Klay Thompson tenuto a riposo) sono partiti fortissimo, arrivando a 25 lunghezze di vantaggio prima dell'intervallo, spinti da Wiggins che ha chiuso con 36 punti. Poi hanno rallentato e questo ha permesso a Houston di portarsi a +4 a 7' dal termine. Ci ha pensato Stephen Curry a spegnere ogni velleità, piantando due tiri da tre di fila, per un totale di 30 punti, più 10 assist. Brutta prestazione degli Orlando Magic di Paolo Banchero (9 punti), sconfitti 121-108 a Toronto. In assenza del leader Damian Lillard (polpaccio), Portland ha potuto contare sui 45 punti di Simons per risalire fino al 9° posto, dietro ai Jazz (8°) e davanti ai Mavericks (10°), vincitori (121-100) sui Knicks. Luka Doncic, capocannoniere del campionato, ha realizzato 30 punti, ben assistito da Tim Hardaway Jr (28). New York è affondata nel 3° quarto, subendo un rovinoso 41-15. Sacramento, una delle squadre rivelazione del primo quarto di stagione, non ha avuto problemi a battere i Clippers (123-96), mentre in Minnesota sono stati i Thunder a vincere (135-128), grazie ad una prestazione notevole di Shai Gilgeous-Alexander (33 punti).

A Est, infine, Milwaukee consolida il secondo posto vincendo a Charlotte (105-96), senza Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday o Khris Middleton, a riposo il giorno dopo la battuta d'arresto in casa contro il Lakers. Bobby Portis (20 punti) ha guidato la squadra del Wisconsin al suo 16mo successo stagionale. (ANSA).