Basket: NBA, Milwaukee strapazza Golden State

I Bucks, trascinati da Giannis Antetokounmpo, hanno maltrattato i Warriors (118-99) nel turno di NBA, mentre i Grizzlies hanno colto l'undicesima vittoria consecutiva e i Nets sono affondati in casa contro i Thunder.

I campioni in carica di Milwaukee hanno fatto valere la loro supremazia su Golden State. Antetokounmpo ha concluso la sua prova di forza con una tripla doppia (30 punti, 12 rimbalzi, 11 assist, 3 stoppate). Tutto troppo facile per i Bucks, che hanno chiuso il primo periodo con un vantaggio umiliante (77-38). Se Golden State ha dominato la prima parte della stagione lo deve soprattutto alla difesa, piuttosto che al gioco offensivo, imperniato su Stephen Curry, autore di appena 12 punti (più 8 rimbalzi). I Bucks rimangono al quarto posto ad Est e i Warriors (30-11) mantengono il loro secondo nell'Ovest.

Si avvicinano i Grizzlies (terzi) che hanno dovuto lottare per sconfiggere Minnesota (116-108). Ja Morant non brilla (14 punti, 9 assist, 8 rimbalzi), ma la sua squadra è sostenuta da una grande difesa. Così, i Timberwolves di Anthony Edwards (30 punti) e Karl-Anthony Towns (25, più 9 rimbalzi) hanno segnato solo quattro punti negli ultimi tre minuti, all'inizio dei quali erano comunque in vantaggio 106-105. Desmond Bane (21 punti) e Jaren Jackson Jr (20) sono subentrati in attacco per Memphis, supportati dal sostituto John Konchar (15 punti, 17 rimbalzi).

Denver ha surclassato Portland (140-108) tirando con il 63,4% di successo, grazie in particolare a Nikola Jokic (20 punti, 8 rimbalzi, 7 assist), consolidando il suo sesto posto, davanti ai Clippers (ottavi) travolti (113-89) a New Orleans.

Ad Oriente, il giorno dopo l'impressionante successo con la leader Chicago, Brooklyn ha mostrato un'altra faccia perdendo pesantemente in casa (130-109) contro Oklahoma City, cedendo allo stesso tempo il secondo posto a Miami.