Basket: Eurolega, Ax Milano - Cska Mosca 87-91 dts

E' amaro come il fiele il supplementare dell'Ax Milano contro il Cska Mosca. Le due triple di Hackett (19 punti per lui, di cui 7 nel supplementare) spaccano una gara ruvida e spigolosa e regalano ai russi il successo 87-91. E' un'Olimpia coraggiosa e resiliente, a cui manca giusto un centesimo per completare l'euro della vittoria: a 4 decimi dalla fine dei tempi regolamentari la squadra di Messina ha i tiri liberi del sorpasso con Hines, ma l'ex capitano del Cska - sotto 79-80 - sbaglia il primo, divorandosi così la possibilità di interrompere la striscia di 13 successi consecutivi dei capolisti dell'Eurolega.

La differenza in negativo per Milano la fanno le pessime percentuali da tre (5/23) e soprattutto la scarsa protezione del ferro: il Cska cattura ben 28 rimbalzi offensivi, di cui 16 il solo Milutinov (nuovo record per l'Eurolega). Il centro serbo è incontenibile e al 16' è già in doppia doppia: terminerà con 17 e 19 rimbalzi. James ne segna 20 con 11 assist. All'Olimpia non basta una prova impressionante di Zach LeDay (21, senza sbagliare nessun tiro dal campo o ai liberi): il 2020 si chiude con un ko. A testa alta ma pur sempre un ko.